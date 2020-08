Os norte-americanos War on Drugs, banda liderada por Adam Granduciel, e as suas compatriotas Haim estão confirmados no cartaz do NOS Alive 2021.

Os autores de "Lost in the Dream" atuam a 8 de julho e as Haim, que acabam de lançar "Women in Music Pt. III", a 10 de julho.

Ambos tocarão no palco NOS.

Veja aqui o cartaz anunciado pelo NOS Alive até agora.





Passeio Marítimo de Algés

De 7 a 10 de julho

7 de julho

Black Pumas

Fontaines D.C.



8 de julho

Red Hot Chili Peppers

Alt-J

The War on Drugs

Nothing But Thieves

Seasick Steve

The Lumineers



9 de julho

Angel Olsen

Moses Sumney

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls

Tom Misch



10 de julho

Da Weasel

Alec Benjamin

Two Door Cinema Club

Haim

Caribou

Parcels

The Strokes

Faith No More

La Roux

Manel Cruz