O ator Paul Mescal é o protagonista do videoclip que os Rolling Stones realizaram para 'Scarlet', tema que conta com a colaboração de Jimmy Page e que foi resgatado ao baú da banda.

Para este vídeo, o protagonista de "Normal People" foi filmado em Londres, no hotel Claridge. As rodagens cumpriram todas as regras de distanciamento social.

"Normal People" irá estrear a 12 de agosto em streaming no serviço HBO, em Portugal, tendo sido uma das séries mais faladas das que se estrearam em 2020 - originalmente na BBC, e na plataforma Hulu.