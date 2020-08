O vídeo de 'WAP', o novo single de Cardi B com a colaboração de Megan Thee Stallion, conta com uma série de convidadas especiais, de entre as quais se destaca Kylie Jenner, irmã de Kim Kardashian. Também Rosalía, Normani, Rubi Rose, Sukihana e Mulatto participam no vídeo, que Cardi B já disse ser de uma versão "censurada" da canção, porque: "é tão indecente que o YouTube disse 'esperem lá, essa canção pode ser demasiado indecente'".

Este é o primeiro single de Cardi B desde 'Press', editado no ano passado. A rapper participou, entretanto, em temas de Fat Joe e Dre, Offset, Ed Sheeran, DJ Khaled, Lil Nas X e French Montana, não se sabendo ainda quando sairá o sucessor de "Invasion of Privacy", disco de estreia editado em 2018. Veja o vídeo de 'WAP' abaixo.