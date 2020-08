A digressão do 25º aniversário dos Foo Fighters foi cancelada de vez, depois de ter sido adiada da passada primavera para outubro, devido à pandemia de covid-19. Dave Grohl e companhia iam partir para a estrada numa carrinha, tocando em cidades norte-americanas como Cleveland, Detroit, Oklahoma City ou Phoenix como parte da Van Tour.

Foi a própria banda que informou os fãs do cancelamento, nas redes sociais, dizendo simplesmente: "os Foo Fighters cancelaram a Van Tour 2020. Esperemos ver-vos a todos em breve, assim que for seguro para todos". A ideia era revisitar os locais por onde passou a primeira digressão norte-americana, em 1995, ano em que foi editado o álbum homónimo de estreia.

Recorde-se que os Foo Fighters têm regresso marcado a Portugal em 2021, subindo ao palco do Rock in Rio-Lisboa no dia 19 de junho, mesmo em que atuam os National e Liam Gallagher. O grupo deveria ter atuado na edição deste ano do festival do Parque da Bela Vista, que foi adiado devido à pandemia.