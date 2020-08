A boy band sul-coreana BTS anunciou a estreia de um novo filme, que conta a história da mais recente digressão mundial, "Love Yourself: Speak Yourself", levada à estrada em 2019. "Break the Silence: The Movie" chega às salas de cinema portuguesas a 10 de setembro e os bilhetes são colocados à venda na próxima quinta-feira, 13 de agosto.

Passando pela Ásia, Europa e América, a digressão dos BTS passou por cidades como Nova Iorque, São Paulo, Londres ou Seul e o filme promete dar aos fãs "acesso sem precedentes" à vida de estrada do grupo, "explorando os bastidores de cada elemento": "fora do palco, vemos outro lado dos BTS. Os sete elementos contam histórias pessoais que nunca contaram antes".

Antes de o filme estrear - veja abaixo as salas onde poderá assistir -, regressa também a alguns cinemas portugueses o filme de 2019 "Bring the Soul: The Movie", que trará consigo um excerto de "Break the Silence: The Movie" (saiba mais seguindo este link).

