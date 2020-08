Capicua escreveu, no seu Instagram, uma mensagem sobre algumas das coisas que partilha com Pedro Geraldes, seu companheiro e guitarrista nos Linda Martini.

"Eu e o Pedro Geraldes somos putos dos anos 90. Cada um na sua tribo. Eu no hip-hop e ele no hardcore. Temos em comum o facto de nunca termos sequer imaginado viver da música, a mesma ética e respeito pela sua integridade e o mesmo espírito DIY".

"Mas ele é ainda mais esse puto. Desde os 12 que tem a guitarra como sua namorada, gravando-se em cassetes, fazendo bandas de garagem e compondo por necessidade vital (a maioria das vezes apenas para si próprio)".



"É por isso mesmo que hoje é um dia de festa. Um dos meus temas favoritos do Pedro está finalmente disponível para toda a gente ouvir. E ele, como é muito mais talentoso do que eu, além de ter composto a música, gravou tudo sozinho, misturou e masterizou, e ainda fez o video e o artwork".



"Tudo em homenagem ao seu skater favorito da adolescência, porque é preciso reconhecer quem nos inspira e, sobretudo, continuar a orgulhar o adolescente que fomos, sendo muito mais cool do que ele poderia ter ambicionado ser depois dos 30".

Veja aqui 'Hosoi', canção a solo de Pedro Geraldes no projeto Lázaro.