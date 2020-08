A propósito da explosão que, esta semana, causou elevado número de vítimas e uma grande destruição em Beirute, Mísia partilhou nas redes sociais a sua experiência de atuar no Líbano.

"Amália Rodrigues é venerada no Líbano. Das duas vezes que lá fui actuar, falavam-me constantemente nela. É um povo culto, informado. Quando a mencionei no palco houve uma ovação estremecedora", recorda a fadista.

"A maneira como o fado foi ali recebido, pelo estatuto artístico em que Amália o colocou, foi um dos momentos mais emocionantes das minhas tourneés internacionais. É com um enorme aperto no coração que recebo as notícias que nos últimos anos nos chegam daquele país e agora esta explosão foi o ponto de dor máxima, aquele povo, nenhum povo merece tanta dor. Eles são mesmo pessoas muito especiais e generosas. Compaixão...", apela Mísia.

