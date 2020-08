Os Xutos & Pontapés recordaram Zé Pedro partilhando uma fotografia antiga nas redes sociais. Na imagem, o falecido guitarrista da banda está em destaque, ao lado dos colegas, e na legenda, sem identificar onde foi captada, a banda deixa apenas um emoji de um coração.

Nos comentários, os fãs falam das saudades que têm de Zé Pedro e também das saudades que têm de assistir a um concerto dos Xutos. Recorde-se que o grupo vai subir ao palco da Festa do Avante, que se realiza entre os 4 e 6 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal, e atua também no Festival F, no dia 28 de agosto, no Largo da Sé em Faro.

Estreou recentemente nas salas de cinema o documentário "Zé Pedro Rock & Roll" e a BLITZ esteve presente no regresso dos Xutos às atuações, depois do confinamento imposto pela pandemia de covid-19, num concerto que se realizou no Teatro Tivoli, em Lisboa (siga o link para recordar a reportagem).