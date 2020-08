O MEO Sudoeste anunciou esta quarta-feira vários nomes para a sua edição de 2021: além dos já reconfirmados Bad Bunny, Major Lazer, Meduza, ProfJam e Bispo, sabe-se que a Herdade da Casa Branca receberá também, entre Ozuna, Timmy Trumpet, Deejay Telio e Melim.

A apresentação ocorreu precisamente na Zambujeira do Mar onde, por estes dias, a edição de 2020 do festival deveria estar a decorrer. Na impossibilidade de realizar o festival em tempo de pandemia, a organização transmitiu em direto nas redes sociais showcases de Bispo e ProfJam e juntou à porta do recinto mais de 200 animais, entre ovelhas, cabras e borregos, como a reportagem da SIC pôde testemunhar:

Veja aqui o cartaz até agora anunciado do festival:

4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Meduza, Deejay Telio

6 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo



O preço dos bilhetes varia consoante a altura em que os mesmos são adquiridos:

Até 31 de dezembro 2020:

Passe Geral – 105€

Bilhete Diário – 48€

De 1 janeiro a 10 de abril :

Passe Geral – 110€

Bilhete Diário – 50€

De 11de abril a 31 de julho:

Passe Geral – 115€

Bilhete Diário – 52€

A partir de 1 de agosto:

Passe Geral – 120€

Bilhete Diário – 55€