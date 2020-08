Roger Waters e a sua banda tocaram dois temas do álbum dos Pink Floyd, "The Wall": 'Vera' e 'Bring the Boys Back Home'.

O britânico aproveitou para falar um pouco sobre estas canções.

"A Vera de que falo na canção é a Vera Lynn. Foi uma cantora e escritora de canções inglesa, muito popular durante a segunda guerra mundial. O seu grande êxito foi 'We'll Meet Again'. A nossa Vera morreu há seis semanas, aos 103 anos, que Deus a abençoe".

Já sobre 'Bring the Boys Back Home', Roger Waters disse: "O meu pai nunca voltou para casa, mas pelo menos em 1944 estava a lutar para defender a sua casa. Não é como agora, em que os rapazes lutam e morrem em guerras coloniais para um anormal qualquer ficar ainda mais rico. Se eu mandasse, mandava-os todos para casa amanhã".

