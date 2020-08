Rihanna mostrou a sua cara totalmente sem maquilhagem num vídeo gravado para o site da revista Harper's Bazaar e integrado numa secção chamada "Go to bed with me". Ao longo de 8 minutos, a cantora de Barbados, que tem também uma nova linha de produtos de beleza da marca Fenty Beauty, mostra o seu ritual de limpeza de maquilhagem antes de ir para a cama, revelando os seus ingredientes favoritos para o tratamento de pele.