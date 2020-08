A série de animação "Ren & Stimpy", uma das mais celebradas dos anos 90, irá regressar à televisão.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o canal Comedy Central pretende criar novos episódios da dupla, com uma equipa diferente da que lhe deu fama.

A série será produzida pelo próprio canal, nos estúdios da ViacomCBS e com supervisão do Nickelodeon.

"Ren & Stimpy" foi emitida originalmente no Nickelodeon de 1991 a 1995, sendo que em 2003 foi produzido um spin-off para adultos, "Ren & Stimpy Adult Party Cartoon".

Para já, ainda não existem informações sobre a data de estreia ou o número de episódios que terá esta nova série.