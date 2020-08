Luísa Sobral partilhou no seu Instagram uma canção cuja letra parece ter sido inspirada pela morte do ator Bruno Candé, morto a tiro em Moscavide no passado mês de julho.

Eis a letra:



"Ele saiu para a rua

Como era habitual

Bebeu o seu café

Como era habitual

Sorriu para os vizinhos

Como era habitual

Vivendo a sua vida

Uma vida habitual

Foi insultado mal tratado

Como era habitual

Foi alvejado cegamente

Por alguém para quem matar

Havia sido habitual

E assim morre mais um negro

Só por isso de ser negro

O que já é habitual"

Veja aqui a canção (comparada a alguns seguidores de Luísa Sobral a Chico Buarque).