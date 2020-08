Corey Taylor deu uma entrevista à Loudwire, na qual explicou o porquê de ter abandonado as redes sociais.

"Estava a ficar viciado", contou. "E não o percebia até tentar afastar-me delas".

"Foi uma coisa brutal. Para alguém que se orgulha de se manter limpo, ciente das coisas... Fiquei bastante chateado quando percebi que tinha caído nesse poço".

"Uma vez que percebi que era altura de parar, deixei de gerir as minhas contas", continuou. "Tenho quem se encarregue do meu Twitter e do meu Instagram, e de vez em quando envio-lhes algo para partilharem. Mas eles fazem isso por mim, e eu afasto-me".

"Deixar as redes sociais foi a melhor coisa que fiz na vida. A coisa estava a ficar mesmo feia", rematou. Veja a entrevista: