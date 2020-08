Um grupo de "heróis da guitarra" juntou-se a Brian May para uma versão do clássico 'Bohemian Rhapsody', dos Queen.

Para além de May, também o português Nuno Bettencourt, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde e Tosin Abasi participaram nesta versão.

Tirando o guitarrista dos Queen, todos eles já haviam tocado 'Bohemian Rhapsody' juntos, durante um evento especial em Nova Iorque, em novembro de 2018.

A performance foi gravada à distância e faz parte de um programa especial de Nuno Bettencourt, "At Home and Social with Nuno Bettencourt & Friends", do canal AXS.

Veja aqui: