Thom Yorke, dos Radiohead, mostrou as canções que o "fascinam" numa nova mistura gravada para um programa de rádio de hora e meia. No terceiro episódio do programa "In the Absence Thereof", o músico britânico inclui temas de Fontaines D.C., Nicki Minaj, James Blake ou Laurie Anderson entre as 24 canções escolhidas.

Este terceiro episódio surge depois de nos dois primeiros Yorke ter incluído temas de Iggy Pop, Duke Ellington, Frank Sinatra ou JPEGMAFIA. Ouça abaixo e consulte também o alinhamento completo desta "playlist" de verão do músico dos Radiohead.

1. Laurie Anderson – 'O Superman (For Massenet)'

2. Alan Lomax – 'Tarantella of Paganini (Sensual Dance of the Moors)'

3. The Corries – 'Sally Free and Easy (Live)'

4. Fontaines D.C. – 'The Lotts'

5. The Garden – 'Crystal Clear'

6. Karenn – 'Peel Me Easy'

7. Jan Jelinek – 'Marcel Duchamp, Would You Like or Expect'

8. Kassa Overall – 'Find Me (feat. J Hoard)'

9. Kukuruz Quartet – 'Evil N****r (1979)'

10. FUJI||||||||||TA – 'keshiki'

11. Martin Bartlett – 'Electronic Recalcitrant (Live)'

12. Nathan Fake – 'Pentiamonds'

13. Lightning Bolt – 'Hüsker Dön’t'

14. James Blake – 'Lullaby for My Insomniac'

15. Roger Doyle – 'Solar Eyes'

16. Armand Hammer – 'Ramesses II (feat. Earl Sweatshirt, Moor Mother & Fielded)'

17. Peter Zinovieff – 'Tarantella'

18. Ensemble C.L.S.I. – 'Kurzwellen, Work No. 25, System 1 (Realization by Ensemble C.L.S.I.): Introduction Shortwave Radio Quartet'

19. Fabio Tricomi, Fabio Accurso, Roberto Bolelli – 'Benedicamus Domino'

20. Nicki Minaj – 'Chun-Li'

21. Bennie Maupin – 'Winds of Change'

22. David Chalmin – 'La Forêt Des Ombres Part.3'

23. Dungeon Acid – 'Sex Beat'

24. Delia Derbyshire & Barry Bermange – 'The Dreams – 4. Sea'