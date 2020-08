Há um novo single de Bon Iver para escutar: 'AUATC', acrónimo para 'Ate Up All Their Cake'.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada juntamente com a canção, o single representa uma crítica ao capitalismo e conta com a colaboração de Jenny Lewis e Bruce Springsteen.

'AUATC' sucede a 'PDLIF', canção lançada em fevereiro, e especula-se que possa vir a fazer parte de um novo disco. O último, "I, I", data de 2019.

Ouça aqui 'AUATC':