Morreu Rupert Young, irmão gémeo do cantor pop britânico Will Young. Tinha 41 anos.

A notícia foi confirmada por um porta-voz do cantor, que pediu privacidade para Will e respetiva família "num período muito triste e difícil".

No passado, o cantor falou abertamente dos problemas de saúde mental do seu irmão, e do alcoolismo deste. "É muito difícil ter um membro na família que é um viciado", explicou ao jornal Daily Record em 2008.

As causas da morte de Rupert Young não foram, para já, divulgadas. Rupert chegou a criar uma organização de caridade, a The Moon Foundation, de apoio a pessoas com problemas de saúde mental.