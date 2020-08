Morreu Tony Costanza, baterista original dos Machine Head e antigo membro dos Crowbar, pioneiros do sludge metal. Tinha 52 anos.

As causas da sua morte não foram reveladas. O óbito foi noticiado por Afzaal Nasiruddeen, antigo colega de Costanza nos nova-iorquinos Crisis.

Apesar de ter sido co-fundador dos Machine Head, Tony Costanza deu apenas três concertos com o grupo, saindo antes de a banda gravar o seu álbum de estreia, "Burn My Eyes", em 1994. No entanto, o baterista é creditado, nesse mesmo disco, em oito canções.

Em 2001, juntou-se aos Crowbar, e tocou em "Sonic Excess in its Purest Form", o 7º álbum de estúdio do grupo. Abandonou-os em 2004.