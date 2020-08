Uma investigação da New York Magazine revelou que a campanha presidencial de Kanye West está a ser gerida por pessoas ligadas ao Partido Republicano.

Uma dessas pessoas, Chuck Wilton, é apontado como sendo um dos delegados de Donald Trump na convenção do Partido, que se realizará este mês em Charlotte, na Carolina do Norte.

Wilton agirá, segundo a revista, como eleitor de Kanye pelo estado do Vermont. "Eu disse-lhes que isso era algo que estaria mais do que disposto a fazer", afirmou à New York Magazine.

Outro dos envolvidos, Gregg Keller, será um contato da campanha de Kanye, de acordo com documentos entregues na Secretaria de Estado do Arkansas.

A New York escreve ainda que o rapper estará a dar tudo por tudo para que o seu nome figure nos boletins de voto de dois estados-chave, nas eleições presidenciais que acontecerão em novembro.

Num deles, o Ohio, Kanye deverá entregar esta quarta-feira as 5 mil assinaturas necessárias para que tal seja uma realidade.