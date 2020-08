Maddie Ziegler, a jovem bailarina dos vídeos de Sia, hoje com 17 anos, pediu desculpa publicamente, nas redes sociais, por ter gravado vídeos "ignorantes e racialmente insensíveis" quando tinha 9 anos, confessando-se envergonhada com o conteúdo dos referidos vídeos.

"Há por aí uns poucos vídeos que alguns de vocês viram, de quando eu tinha cerca de 9 anos, nos quais pensava que era divertido gozar com pessoas e os seus sotaques", começa por escrever Ziegler, "estou sinceramente envergonhada e peço muitas desculpas pelos meus atos".

A jovem bailarina acrescenta que nunca faria o mesmo hoje: "sei que o que eu pensava que era humor tonto quando era mais nova era na verdade ignorante e racialmente insensível. Todos nós já errámos nas nossas vidas e à medida que vamos crescendo educamo-nos e aprendemos a ser melhores pessoas".

"Crescer sob o olhar do público tem os seus desafios e também vem com a responsabilidade de dar bons exemplo, algo que não fiz nesses vídeos", continua Ziegler, que antes de surgir nos vídeos de Sia já participava no reality show "Dance Moms", "espero que consigam perdoar-me e também espero que percebam que eu, de facto, cresci e nunca agiria dessa forma agora".

Assumindo que pode haver quem não a consiga perdoar, a bailarina termina: "quero pedir-vos a todos que, por favor, sejam amáveis uns com os outros nas redes sociais. Não há necessidade de se atacarem uns aos outros ou tentarem defender-me. Não quero que alguém se sinta alvo de bullying e penso que todos podemos aprender com os meus erros e espalhar amor nestes tempos em que tanto precisamos".