Escreve o website TMZ que Kim Kardashian e Kanye West voaram, num jato privado, para uma ilha tropical onde tentarão salvar o seu casamento.

Segundo fontes próximas do casal, Kanye e Kim estarão fechados numa "fortaleza" - um local tão remoto que será impossível terem visitas dos paparazzi.

Não se sabe, por isso, como está a correr a "reunião" entre Kim e Kanye, que pouco têm comunicado ao longo dos últimos meses.

Esta será a última tentativa de ambos de evitar o divórcio, tema que entrou para a ordem do dia após as declarações de Kanye West no Twitter e num comício presidencial na Carolina do Sul.