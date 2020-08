Paris Jackson, filha de Michael Jackson, revelou já ter namorado com mais mulheres do que homens. A modelo e artista norte-americana terminou a relação que mantinha há dois anos com o músico Gabriel Glenn e confessou à revista People que nunca pensou que iria assentar com um homem: "sempre achei que ia acabar por casar com uma mulher".

Jackson, hoje com 22 anos, diz, no entanto, que não se considera bissexual porque já namorou "com mais do que homens e mulheres. Não tem nada a ver com o que tens nas cuecas. Não tem nada a ver com a configuração dos teus cromossomas XY, tem literalmente a ver com o que és enquanto pessoa".

"Não sinto que haja um rótulo certo para a minha sexualidade", acrescenta, "os rótulos em geral, não apenas os que dizem respeito à sexualidade, são apenas formas que os humanos arranjaram para explicar o mundo, para serem capazes de compartimentar. Estamos a ultrapassar a necessidade de usar rótulos. É lindo".