Os Guns N' Roses acabam de anunciar a nova data do seu concerto no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Adiado este ano, devido à pandemia de covid-19, o espetáculo está agora agendado para 2 de junho de 2021.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data, informa a promotora Everything Is New.

O preço das entradas varia entre 69 euros (plateia em pé e mobilidade condicionada) e 129 euros (golden circle).

Em comunicado, os Guns N' Roses agradecem "a compreensão e o apoio" dos seus fãs "nestes tempos nunca vistos. Estamos ansiosos por voltar aos palcos".

A digressão europeia dos norte-americanos começará em Lisboa.