No final dos anos 90, os Silence 4 alcançaram em Portugal um enorme sucesso, com o seu álbum de estreia, "Silence Becomes It".

Mas nem tudo foram rosas no percurso da banda de David Fonseca, convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ.



"Ainda guardo com carinho algumas cartas que recusam os Silence 4", confessa o músico.

"Se tivesse um ego muito fraquinho, aquelas cartas tinham-me arrumado de vez. Mas nós tínhamos um amor gigantesco àquele projeto".

Saiba porque é que editoras e estações de rádio diziam "não" aos Silence 4, a partir dos 13m 30s.