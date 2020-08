Billie Joe Armstrong, vocalista dos Green Day, nem sempre gosta que os fãs o abordem para tirar uma foto consigo.

"Às vezes é ótimo, quando consigo comunicar com os fãs e as pessoas são fixes, e quando as pessoas retiram algo da tua música. O que me deixa desconfortável são as redes sociais e o facto de agora toda a gente ter uma câmara no bolso. Há muita gente que nem é fã. Querem guardar-te no bolso como um souvenir”, lamenta. "Essa é a parte que me irrita".

"Não gosto de tirar fotos com outras pessoas. Com fãs tudo bem, e eu sei sempre ver quando alguém é um fã a sério. Mas há pessoas que só querem um pedaço de ti para satisfazer o seu ego".

Na mesma entrevista, à Kerrang, Billie Joe Armstrong disse sentir que está "numa crise de meia-idade desde os 20 anos, porque não pensei que viesse a viver tanto".