O ator Sean Penn revelou ter casado com Leila George, com quem mantém uma relação desde 2016, através do Zoom.

Em entrevista com Seth Meyers, para o programa de televisão deste, Penn confirmou a notícia e mostrou, inclusive, o anel de casamento.

O casamento, afirmou, "foi na quinta-feira", com recurso a "um comissário do condado" onde reside.

"Fizemos um casamento covid. Estávamos em casa, com os meus dois filhos e o irmão dela", continuou.

Este é o terceiro casamento de Sean Penn, de 59 anos, e o primeiro de Leila George, de 28. O ator foi previamente casado com Madonna, de 1985 a 1989, e com Robin Wright, de 1996 a 2010.