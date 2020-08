Matt Berninger, vocalista dos norte-americanos The National, revelou quais as canções que já não gosta de cantar.

"Há canções que não gosto de cantar, como 'Available' e 'Cardinal Song'", afirmou, referindo-se a temas do segundo álbum do grupo, "Sad Songs For Dirty Lovers", de 2003.

"Algumas não prestam. Não gosto da atitude dessas canções. Não gosto da pessoa que era quando as escrevi. Não gosto do que estava a dizer sobre a vida ali. Eu era um parvalhão e a 'Available' é uma canção de má índole. Quando a canto sinto-me mau e [na altura] aquilo era verdade".

"Há muitas canções nas quais faço coisas horríveis porque é muito catártico. É como se estivesse a escrever um filme do Martin Scorsese sobre mim mesmo e a fazer o papel da minha pessoa. Depois vou para casa, para a minha vida real, sinto-me mais descontraído e não faço coisas dessas", disse Matt Berninger ao site The Creative Independent.

Ouça aqui as canções "proscritas" por Matt Berninger.