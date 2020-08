Os Arcade Fire assinalaram o 10º aniversário do lançamento de "The Suburbs" com uma atuação especial, partilhada no Instagram.

Armados com uma mesa de mistura e um telemóvel, Win Butler e Régine Chassagne interpretaram 'Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)', um dos temas presentes no disco.

"O 'The Suburbs' tem agora 10 anos. Mal podemos esperar para tocarmos música juntos. Até lá, fiquem em segurança", escreveram, na legenda.

Veja a atuação: