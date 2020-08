Duncan Campbell, vocalista dos UB40 e irmão daquele que, durante décadas, foi a voz principal da banda, sofreu um ataque cardíaco e encontra-se hospitalizado, comunicou o grupo nas redes sociais.

Numa breve declaração, a veterana banda de Birmingham refere que Campbell, de 62 anos, já não se encontra acamado, pedindo-se contudo a discrição dos fãs durante a sua recuperação. "Esperamos que seja uma recuperação forte e rápida", pode ler-se. "Esperamos ver-vos na estrada na próxima primavera", remata o comunicado.

Duncan Campbell tornou-se vocalista da banda quando o seu irmão Ali, vocalista de longa data do grupo, abandonou a formação em 2008. A separação foi virulenta, tanto que Ali - a voz que popularizou 'Red Red Wine' - formou outro grupo com o mesmo nome para tocar as mesmas canções - UB40 Featuring Ali, Astro & Mickey.