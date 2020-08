Roger Waters partilhou mais uma amostra do filme-concerto "Us + Them", que reúne imagens ao vivo recolhidas durante uma residência de quatro espetáculos em Amesterdão, na Holanda, em 2018.

Desta vez, a canção partilhada é 'Time', dos Pink Floyd.

Sobre o filme, afirmou Roger Waters: "O ser humano está numa encruzilhada: podemos usar o nosso amor, desenvolver a capacidade de sentir empatia pelos outros e agir coletivamente pelo bem do nosso planeta ou podemos continuar 'comfortably numb' na nossa marcha para a extinção. 'Us + Them' é um voto pelo amor e pela vida".

O filme-concerto já está disponível digitalmente e será editado em formato físico em outubro.