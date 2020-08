Ryan Breaux, irmão de Frank Ocean, morreu este fim de semana após sofrer um grave acidente de viação. Tinha apenas 18 anos.

O acidente aconteceu na madrugada de domingo, num cruzamento em Thousand Oaks, na Califórnia. O veículo de Breaux colidiu com uma árvore, de acordo com o relatório policial a que o site Hollywood Life teve acesso. O carro partiu-se ao meio e foi consumido pelas chamas.

Ainda que as autoridades norte-americanas não tenham divulgado as identidades das vítimas do acidente, vários meios de comunicação da região confirmaram que as mesmas são Ryan e um amigo, Ezekial Bishop, conhecido como Zeek, e que o acidente fatal terá ocorrido junto da escola que ambos frequentavam.

Segundo o canal de televisão CBS, na noite de domingo teve lugar em Westlake Village, cidade do estado da Califórnia, uma vigília em memória das vítimas. Junto a uma árvore foram depositados bouquets de flores e colocado um balão.

Ryan era o irmão mais novo de Frank Ocean, que também tem uma irmã, Ashley. A sua morte foi lamentada nas redes sociais pelos seus muitos amigos, incluindo Paris Brosnan, filho do ator Pierce Brosnan. "Para o meu irmão, que tinha um talento inacreditável, um sorriso e uma gargalhada que levantavam o espírito de qualquer um. (...) Obrigado por teres estado lá quando eu precisei, obrigado pelas noites loucas. (...) Eras um líder e tinhas um batalhão de fiéis soldados atrás de ti", escreveu o filho do ator.

'Orion', uma das canções mais populares de Frank Ocean, é vista pelos fãs como tendo sido inspirada pelo irmão mais novo - que, segundo a mãe de ambos, Katonya, era "o maior fã" do cantor. "Ele ouve as canções do irmão umas 50 vezes por dia", disse à Billboard, em 2017.