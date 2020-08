O fundador do festival de Glastonbury, Michael Eavis, afirmou ao canal de televisão ITV que não é certo que o evento regresse em 2021.

"Tenho esperança de que possamos estar de pé no próximo ano, e vou fazer de tudo para que isso aconteça", disse. "Mas isso não significa que o festival vá acontecer".

Eavis abordou o problema de manter as regras de distanciamento social: "Com 500 pessoas não há problema, mas com 250 mil... São demasiadas", explicou.

O promotor não se mostra, no entanto, preocupado com o futuro do festival. "Estou confiante de que sobreviverá. A única certeza é a do ano seguinte, 2022. Talvez tenhamos que esperar dois anos. Mas espero, e estamos a trabalhar para isso, que aconteça no próximo ano".