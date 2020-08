O novo álbum de Taylor Swift, "folklore", lançado há apenas duas semanas, é já um dos mais vendidos de 2020.

O álbum, escrito com a ajuda de Aaron Dessner (The National) e Justin Vernon (Bon Iver), vendeu mais de 37 mil cópias na primeira semana de lançamento e somou mais de 24 mil streams só no Reino Unido, levando Swift ao primeiro lugar da tabela de vendas.

O domínio de Swift estende-se à tabela de singles, com 'Cardigan', 'Exile' e 'The 1' a chegar às posições 6, 8 e 10, respetivamente.

Nos Estados Unidos, "folklore' já vendeu 846 mil cópias. De acordo com a BBC, estes números fazem com que Swift seja a primeira artista na história a obter vendas de mais de 500 mil unidades, numa só semana, com sete álbuns diferentes - e Swift tornou-se, também, na primeira artista feminina a levar sete álbuns ao primeiro lugar da tabela na primeira semana de lançamento.

Por todo o mundo, "folklore' já vendeu mais de 2 milhões de cópias. No Spotify, o disco bateu o recorde de streams num só dia no que a artistas femininas diz respeito: 81 milhões em 24 horas.