Os Metallica partilharam mais um concerto para as suas #MetallicaMondays.

No mesmo dia em que James Hetfield assinalou o seu 57º aniversário, a banda norte-americana partilhou um espetáculo ocorrido no dia do 37º, em Dallas, Texas.

Recorde-se que os Metallica irão editar, em breve, um novo álbum ao vivo, "S&M2", gravado com a Orquestra Sinfónica de São Francisco.

Confira aqui o alinhamento e veja o concerto em Dallas:

01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Seek And Destroy

04. Fade To Black

05. Fuel

06. Sad But True

07. No Leaf Clover

08. King Nothing

09. Mastertarium

10. Battery

Encore

11. Nothing Else Matters

12. I Disapper

13. One

Encore 2:

14. Turn The Page (Bob Seger)

15. Enter Sandman

Encore 3:

16. Last Caress (Misfits)

17. So What (Anti-Nowhere League)

18. Die, Die My Darling (Misfits)