O diretor de uma escola no estado do Alabama, nos Estados Unidos, decidiu alertar os alunos para a necessidade de desinfetar objetos e não lhes tocar sem necessidade, para tal fazendo um vídeo cómico.

Como banda-sonora do vídeo, que em poucos dias já foi visto mais de três milhões de vezes, Quentin Lee usou 'U Can't Touch This', o êxito de MC Hammer, lançado em 1990.

A ideia foi aprovada pelo próprio MC Hammer, que na sua página no Twitter saudou o inspirado professor e diretor.