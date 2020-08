Os GNR partilharam, no seu Instagram, uma foto da edição de 1982 do festival Vilar de Mouros, no qual participaram.

Há 38 anos, a banda do Porto juntava-se a um cartaz onde pontuavam os nomes de U2, Echo and the Bunnymen, A Certain Ratio, The Stranglers - e a lenda Carlos Paredes.

"38 anos no @edpvilardemouros. O ambiente retratado pelo @jornaldenoticias. Partilhámos o palco com os @u2, @officialbunnymen entre tantos outros. O prazer da loucura", recordam agora os GNR.

Adiado este ano devido à pandemia de covid-19, o festival EDP Vilar de Mouros regressa em 2021 com Bauhaus, Iggy Pop, Suede ou Placebo.