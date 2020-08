Os Cut Copy irão regressar a Portugal em 2021, para dois concertos, no Porto e em Lisboa.

A banda australiana irá apresentar-se ao vivo no Hard Club, no Porto, a 23 de março, seguindo-se o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 24 do mesmo mês.

Os concertos servirão de apresentação ao novo álbum do grupo, "Freeze, Melt", que será editado a 21 de agosto.

Os bilhetes serão colocados à venda nos locais habituais a partir da próxima sexta-feira, 7 de agosto, ao preço único de 28 euros.