Roger Waters partilhou uma versão da canção 'Hello in There', do malogrado John Prine, falecido este ano, vítima de covid-19.

Acompanhado pelas cantoras da banda Lucius, o britânico canta o tema que John Prine gravou em 1971; esta não é a primeira vez que Roger Waters interpreta temas do norte-americano, tendo cantado 'Paradise' ao vivo no Newport Folk Festival em 2015, diz a Rolling Stone.

O vídeo agora revelado faz parte de um filme sobre aquele festival, com participação de Phoebe Bridgers, Tom Morello ou Courtney Barnett, destinado a angariar fundos para ajudar os músicos afetados pela pandemia de covid-19.

Veja aqui a homenagem de Roger Waters a John Prine: