O bar Shady Gators, na região dos Montes Ozark, no estado norte-americano do Missouri, foi este fim de semana palco para mais um concerto que não respeitou as regras básicas de segurança em pandemia.

O espetáculo, encabeçado por DJ Borgeous, foi assistido por centenas de pessoas, que estiveram ombro a ombro num espaço pequeno e sem usar qualquer máscara.

Um vídeo do espetáculo foi entretando partilhado nas redes sociais, e já levou o grupo de música eletrónica Cash Cash a cancelar o concerto que tinha agendado para aquele local. Veja aqui: