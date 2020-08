Kim Kardashian e Kanye West decidiram fazer uma viagem juntos para tentar salvar o casamento, depois de umas semanas difíceis de um desentendimento muito público. Segundo o site TMZ, o casal decidiu embarcar num jato privado para fazer umas férias em família, algo que tinha sido discutido aquando da visita de Kim a Kanye na casa no Wyoming e que resultou numa discussão e muito choro.

Segundo a publicação, nos últimos meses o casal não tem passado muito tempo junto, com West a trabalhar no rancho do Wyoming e Kardashian a tomar conta dos filhos. Recorde-se que, no seu primeiro comício enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos, West disse coisas que enfureceram West (como o facto de terem pensado em abordar a primeira filha, North West), defendendo depois, nas redes sociais, que estava a tentar divorciar-se da estrela de reality shows desde 2018.

A forma como West tem agido em público levou a desconfianças quanto ao seu estado psicológico, algo que Kardashian confirmou numa declaração pública: "tal como muitos de vocês sabem, o Kanye sofre de transtorno bipolar", escreveu no Twitter, antes de explicar que o rapper estava a atravessar um período difícil e de pedir aos media e ao público em geral que lhes mostrasse "compaixão" e "empatia".