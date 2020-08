Kanye West deu entrada com o pedido para figurar no boletim de voto do estado do Ohio, um território decisivo nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, agendadas para novembro.

O músico solicitou a ajuda de uma empresa, a Let the Voters Decide, que irá angariar assinaturas com o objetivo de colocar o nome de Kanye nos boletins do Ohio, Virgínia Ocidental e Arkansas.

Kanye irá precisar de juntar 5 mil assinaturas até quarta-feira, de forma a poder ter o seu nome no boletim do Ohio. Em 2016, Donald Trump venceu as eleições presidenciais naquele estado por pouco menos de 5 mil votos.

O Ohio é o 7º estado do país com mais votos eleitorais: 16.

No início de julho, o rapper anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, contando com o apoio de Elon Musk, empresário que, contudo, se viria a distanciar desta intenção de West. Numa das primeiras declarações públicas após o anúncio, o músico afirmou-se anti-aborto, anti-vacinação e manifesto adversário de Joe Biden.