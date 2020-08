O autocarro que se tornou famoso devido ao filme "Into the Wild" (em português, "O Lado Selvagem"), já encontrou uma nova "casa".

Inspirado no livro do mesmo nome, "Into the Wild" conta a história de Christoper McCandless, uma aventureiro que abandonou o conforto de uma vida estável e rumou ao Alasca, vivendo os seus últimos dias num velho autocarro que encontrou naquela região.

No passado mês de junho, o veículo foi retirado do local onde se encontrava desde a morte do jovem norte-americano, para evitar que mais fãs da sua história se magoassem a tentar encontrá-lo (duas pessoas chegaram a perder a vida nesse processo).

Agora, quem quiser ver o autocarro deverá visitar um museu em Fairbanks, uma cidade do estado do Alasca.

Depois da remoção, por helicóptero, do veículo do parque natural onde estava abandonado, o ator Emile Hirsch, que protagonizou o filme, manifestou preocupação com o destino a dar ao autocarro, dizendo que poderia "alojá-lo" no seu quintal.

Afinal, a última "casa" de Christoper McCandless poderá agora ser visitada num museu universitário.

Recentemente, Eddie Vedder revelou que está a trabalhar na banda-sonora de um novo filme de Sean Penn, realizador de "Into The Wild".