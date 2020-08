Corey Taylor, líder dos Slipknot, confessou-se "preocupado" com Kanye West numa conversa com a Loudwire. O músico, que no passado criticou abertamente o rapper, diz que se riu quando West anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, mas que rapidamente se apercebeu que algo não estaria bem com a sua saúde mental.

"Este comportamento dele preocupa-me. Não é o comportamento normal de alguém que... Parece-me alguém que está a ter uma crise psicológica, para ser sincero", disse Taylor, "quando isso é exacerbado pela fama e por dinheiro e todas essas coisas, as pessoas têm o direito de estarem preocupadas. Ele tem uma família, tem pessoas que tratam dele e que se preocupam com ele".

O músico defende que "uma coisa é rirmo-nos à distância, outra é ver alguém a ter um colapso em tempo real, especialmente alguém que é amado por tanta gente e levado a sério por tanta gente. Espero que ele tenha a ajuda de que precisa". Recorde-se que a mulher de West, Kim Kardashian, já defendeu publicamente que o marido está a passar por um episódio de transtorno bipolar.