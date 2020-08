A banda de death metal iraniana Arsames foi detida pelas autoridades do seu país.

Segundo documentos obtidos pelo website Metal Injection, os membros dos Arsames foram acusados de "pertencer a uma banda metal satânica, e terem uma posição anti-governo islâmico".

Se condenados, os Arsames poderão vir a passar 15 anos na prisão, apenas por tocar música metal - algo que, no Irão, é expressamente proibido.

Escreve ainda o Metal Injection que os membros do grupo pagaram as suas respetivas fianças, encontrando-se neste momento num lugar seguro, enquanto aguardam pelo início do julgamento.