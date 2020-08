Em 2010, Billy Corgan concedeu uma entrevista ao website Music Radar, na qual elegeu os melhores álbuns de heavy metal de sempre.

Da lista do líder dos Smashing Pumpkins fazem parte alguns nomes "obrigatórios", como os Slayer ou os Black Sabbath, que Corgan assume terem tido influência na sonoridade da sua própria banda:

"Se pensarem no som dos Smashing Pumpkins por excelência, é esse. Não o escondo. Roubei-o aos Black Sabbath", afirmou, à altura.

Artistas como os Stooges ou os Led Zeppelin, que não são propriamente considerados "metal", também estão na lista, bem como os alemães Accept, que foram uma forte influência nas cenas thrash e speed metal.

Confira aqui a lista:

Fun House – The Stooges (1969)

Physical Graffiti – Led Zeppelin (1975)

Restless And Wild – Accept (1982)

God Hates Us All – Slayer (2001)

On Stage – Rainbow (1977)

Far Beyond Driven – Pantera (1994)

Unleashed In The East – Judas Priest (1979)

Melissa – Mercyful Fate (1983)

Master Of Puppets – Metallica (1986)

Sabbath Bloody Sabbath – Black Sabbath (1973)