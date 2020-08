Tom Morello voltou a responder a um fã que o questionou sobre as ligações dos Rage Against the Machine a políticas de esquerda, nas redes sociais.

Numa publicação no Instagram, onde elogiava os protestantes em Portland que cantaram o clássico 'Killing in the Name', o guitarrista foi abordado por um fã: "se não te importares que os miúdos associem a tua banda aos que não sabem o que é disciplina e querem o comunismo...".

A resposta de Morello não se fez esperar: "Basicamente é isso que queremos". Veja aqui: