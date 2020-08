Um novo estudo científico demonstrou que tocar um instrumento pode melhorar a saúde mental de um adulto.

O estudo, inserido no podcast "Where Is My Mind?", de Niall Breslin, e realizado em parceria com o Spotify, detetou melhorias na saúde mental em 89% dos adultos inquiridos.

Tocar um instrumento musical ajuda a aumentar a sensação de felicidade e de relaxamento, concluiu-se.

Para o efeito, Breslin comprou 400 ukuleles e ofereceu-os a pessoas com problemas de saúde mental. Estas foram mais tarde ensinadas a tocar 'Home', canção de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, a qual acabariam por tocar em conjunto.

56% dos inquiridos sentiram-se relaxados enquanto tocavam ukulele, ao passo que 48% se sentiram satisfeitos e 43% sentiram-se em paz de espírito. Mais de um terço dos inquiridos afirmaram que tocar música lhes dava "uma sensação de terem um propósito na vida".