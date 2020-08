Morreu o realizador Alan Parker, responsável por filmes como "Fama", "Pink Floyd - The Wall" e "O Expresso da Meia-Noite". Tinha 76 anos.

De acordo com o British Film Institute, Parker vinha lutando contra uma doença prolongada.

Nascido em Islington, no norte de Londres, Parker começou por estudar ciências na escola Dame Alice Owen, antes de enveredar por uma carreira na publicidade, realizando vários anúncios de sucesso.

Em 1973, financiou o seu primeiro filme de ficção, "No Hard Feelings", seguindo-se "The Evacuees", em 1975, com o qual ganhou um prémio BAFTA para Melhor Drama Televisivo e um Emmy para Melhor Drama Internacional.

No ano seguinte, realizou "Bugsy Malone", que lhe valeu um BAFTA para Melhor Argumento Original. "Fama", de 1980, garantiu-lhe seis nomeações para os Óscares e dois prémios: Melhor Banda-Sonora Original e Melhor Canção Original.

Para além de "Pink Floyd - The Wall", trabalhou ainda com Giorgio Moroder em "O Expresso da Meia-Noite", com Peter Gabriel em "Asas da Liberdade" e com Madonna em "Evita". Foi nomeado cavaleiro da Ordem do Império Britânico em 2002. O seu último filme, "Inocente ou Culpado?", data de 2003.