Em 1998, um muito jovem David Fonseca conhecia o êxito pela primeira vez. “Silence Becomes It”, o primeiro álbum do quarteto que liderava, os Silence 4, tornou-se um enorme sucesso de vendas em Portugal e acabaria por alienar os fãs de primeira hora.



“Quando saiu, o disco foi apoiado pela rádio mais alternativa que existia em Portugal, a XFM. Como é possível ter começado na XFM e acabado nas rádios mainstream pop? A única coisa que sei é que aqueles fãs que apareceram no concerto de estreia dos Silence 4, no Porto, nunca mais os vi”, conta, entre risos. “Não era cool gostar de uma banda alternativa de que tantos gostavam”.

Ouça a explicação de David Fonseca a partir dos 9m 50s.